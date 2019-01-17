Слишком долго плавал. В Петербурге моряка дальнего плавания лишили «Ягуара»

Красный «Ягуар» в Красносельском районе Петербурга не дождался возвращения хозяина из рейса. Похитители решили, что дорогостоящей иномарке не место на неохраняемой стоянке.

Как стало известно «Фонтанке», 16 января в полицию обратилась 42-летняя петербурженка с просьбой разыскать исчезнувший «Ягуар ХЕ». Автомобиль 2016 года выпуска принадлежит ее супругу — моряку дальнего плавания. Отправившись в очередной рейс, он оставил красную иномарку жене.

Обычно автомобиль ждал женщину на неохраняемой парковке рядом с домом на Ленинском проспекте, 78. Ещё утром вторника он занимал привычное место, но через сутки машина пропала.

«Ягуар», который временная владелица оценила в 3,2 млн рублей, был оборудован штатной сигнализацией, навигатором. Однако слежение, на счастье угонщиков, включено не было. Полицейские не оставили женщину в беде. Как сообщили в ГУ МВД по городу и области, приметную иномарку ищут на записях видеокамер.