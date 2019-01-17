Внесенная в базу «Миротворца» Ксения Собчак приехала на Украину и публикует видео из Киева

Телеведущая и политик Ксения Собчак приехала в Киев, несмотря на то, что она была занесена в базу портала «Миротворец» из-за поездки в Крым. Видео с Европейской площади в украинской столице Собчак разместила в разделе Stories в Instagram. Цель визита не сообщается.

Украинский сайт «Миротворец» собирает информацию о лицах, которые, по предположению создателей, представляют угрозу для безопасности страны. Ксения Собчак попала в базу 7 марта 2018 года после визита в Крым в 2014 году. Создатели сайта обвинили ее в «сознательном нарушении государственных границ Украины».

6 марта прошлого года, за день до внесения в базу, Собчак заявила, что посетит Крым только с разрешения украинских властей. Она планировала визит в рамках политической кампании в преддверии выборов президента. Однако Украина согласия так и не дала.