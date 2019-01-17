США и КНДР проведут переговоры на высшем уровне. Местом встречи Трампа с Ким Чен Ыном выбрали Ханой

Второй в истории саммит США и КНДР может пройти во Вьетнаме в городе Ханое. Об этом накануне сообщил член комитета по иностранным делам нижней палаты Конгресса США Майкл Маккол.

«Я встречался вчера с послами США в странах Южной Азии и Тихоокеанского региона в Госдепартаменте. Скорее всего, она пройдет в Ханое», — цитирует Маккола Bloomberg.

Высокопоставленные источники издания в дипломатических кругах сообщали агентству, что представители США уже встречались в Ханое с северокорейскими чиновниками, чтобы обсудить переговоры на высшем уровне. Вероятной датой СМИ называют февраль этого года.

Первый в истории саммит США и КНДР состоялся 12 июня прошлого года в Сингапуре. В ходе него американский лидер Дональд Трамп и гдава Северной Кореи Ким Чен Ын подписали документ, предусматривающий со стороны КНДР денуклеаризацию Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны США.