Похитившие российских моряков пираты вышли на связь. Капитану дали поговорить с судовладельцем

Пираты, похитившие в начале января у побережья Бенина на западе Африки в Гвинейском заливе российских граждан, вышли на связь с судовладельцем. Об этом 17 января сообщил председатель Российского профессионального союза моряков Юрий Сухоруков.

«Вышли представители пиратской группировки на компанию-судовладельца. Начались переговоры. Дали возможность капитану пообщаться с судовладельцем, он подтвердил, что все более или менее в порядке, люди содержатся в более или менее приличных условиях», — цитирует Сухорукова РБК со ссылкой на ТАСС. Подробности требований захватчиков пока неизвестны.

Пираты атаковали судно, на борту которого находились 23 россиянина и один гражданин Украины, в ночь на 2 января 2019 года.

По данным Государственного морского спасательно-координационного центра Росморречфлота, на борт, который работал под Панамским флагом, ворвались 7-9 человек, вооруженные огнестрельным оружием и мачете. Они ограбили экипаж и взяли в плен капитана, старшего помощника капитана, третьего помощника капитана, боцмана, сварщика и повара. Помимо моряков из Таганрога, в плен попали моряки из Санкт-Петербурга и Новороссийска.

В пресс-службе Российского профессионального союза моряков сообщили, что контейнеровоз последовал на рейд порта Лагос по указанию судовладельца — компании «Mediterranean Shipping Company».