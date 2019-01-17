ЦЕРН показал проект нового адронного коллайдера со 100-километровым тоннелем. Он будет в четыре раза больше прежнего

Концепцию нового адронного кольцевого коллайдера представила Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН). Над проектом с 2014 года работали 1300 учёных со всего мира. Запустить его планируется после окончания срока работы Большого адронного коллайдера в Женеве.

Как пишет 16 января «Медуза», ЦЕРН предлагает построить 100-километровый круговой тоннель, который позволит во много раз увеличить энергию частиц. Большой адронный коллайдер (его тоннель составляет в длину около 27 километров) рассчитан на столкновения протонов с суммарной энергией 14 тераэлектронвольт, а будущий сможет превзойти его, работая на 100 тераэлектронвольтах.

Тоннель предполагается использовать для нескольких проектов. К 2040 году планируется создать электрон-позитронный коллайдер, который проработает 15-20 лет. После этого ученые хотят запустить новый адронный коллайдер с энергией до 100 тераэлектронвольт для столкновения протонов и тяжелых ионов. Это позволит детально изучить, как частицы Хиггса взаимодействуют друг с другом. Создание нового коллайдера оценили в 15 миллиардов евро, предполагается, что он будет работать на протяжении всего XXI века.

Проект коллайдера со 100-километровым тоннелем разработали и в Китае. Там также планируют сначала построить электрон-позитронный ускоритель, а затем — протон-протонный.

Ранее стало известно, что Россия отозвала заявку на вступление в ЦЕРН.