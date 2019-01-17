Правительство Греции получило вотум доверия в парламенте. Чиновников спас всего один голос

Правительство премьер-министра Греции Алексиса Ципраса получило поддержку парламента. Против вотума недоверия проголосовали 151 депутат из 300, сообщает 16 января Reuters.

Теперь парламентарии в ближайшее время должны ратифицировать договор с Македонией, который положит конец многолетнему спору о названии соседней страны. Напомним, еще в июне греческое правительство подписало договор со Скопье, который предполагает переименование «Республики Македонии» в «Республику Северная Македония». Греки считали, что со старым названием соседняя страна сможет претендовать на греческую провинцию Македония.

Отметим, 13 января в отставку подал министр обороны Греции Панос Камменос. Он возглавляет партию «Независимые греки», которая находилась в коалиции с партией власти «Сириза». Причина крылась как раз в разногласиях по поводу переименования Македонии. После распада правящей коалиции Ципрас и поставил перед парламентом вопрос о доверии правительству.