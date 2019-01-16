Европу продолжает засыпать снегом. Метели уже добрались и до Сирии

Мощный снегопад обрушился на Дамаск. Об этом 16 января сообщает Сирийское арабское информационное агентство.

Осадки затопили часть улиц в городе. Из-за циклона закрыты все морские порты Сирии, среди закрытых гаваней — Латакия, Тартус и Баниас. В регионе также бушует сильный ветер.

Непривычная погода увеличивает статистику трагедий в Риме. Как рассказал «РИА Новости» глава римского епархиального отделения международной благотворительной организации Caritas дон Бенони Амбарус, из-за заморозков в городе с ноября погибли десять бездомных. Большая часть жертв зафиксирована в первой половине января, когда холода достигли своего пика.

Красный уровень метеоопасности из-за снегопадов и схода лавин сохраняется в австрийских Альпах. За последние 15 дней в некоторых районах выпало более 4,5 метров снега, сообщает газета Kleine Zeitung.

Ранее снежная буря накрыла города Европы. В Германии и Австрии объявили красный уровень опасности. Австрийское правительство закрыло многие горнолыжные курорты из-за угрозы схода лавин. Число жертв непогоды в Европе выросло до 20. Из-за сильного снегопада сегодня, 16 января, отменены около 40 рейсов из финского Хельсинки.