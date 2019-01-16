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Власть
17.01.2019 00:16
Печать

Серов+Говорунов=Любовь. Смольный меняет политику

В Смольном в ближайшие дни полностью обновится внутриполитический блок. Заниматься выборами врио губернатора Любовь Совершаева будет в новой должности, сразу два вице-губернатора покидают свои посты.

Серов+Говорунов=Любовь. Смольный меняет политику

Александр Говорунов и Константин Серов//Коллаж/"Фонтанка.ру"/Замир Усманов/Александр Николаев/Интерпресс

В петербургском правительстве активно готовят структурные перестановки. После увольнения ответственных за стройку и городское имущество новое руководство города взялось за политический блок. Заявление об отставке написали вице-губернаторы Александр Говорунов и Константин Серов, долгие годы бывшие оплотом городской власти, защищавшие Смольный от оппозиционеров, депутатов и политических штормов.

Окончательное решение по увольнению вице-губернаторов Говорунова и Серова, по данным «Фонтанки», было принято 16 января, хотя заявления об уходе по собственному желанию были написаны гораздо раньше. В отличии от коллег из комитетов, часть которых сменили в начале недели, а часть поменяют в четверг, на работу в Смольный вице-губернаторам еще придется ходить до конца этой недели, хотя это будет уже больше формальность.

Оба чиновника в бытность губернатором Петербурга Георгия Полтавченко отвечали в разное время за политическую обстановку.

Александр Говорунов начал работать в Смольном в 2014 году. В строй петербургских госслужащих он перешел из «Сбербанка», где с 1996 года занимал различные руководящие позиции, до этого он строил карьеру в комсомоле, а потом в ленинградском КГБ, где курировал финансовое направление. В Смольном он сразу же занял пост человека №2 – руководителя администрации губернатора, во время отъезда Георгия Полтавченко в командировки именно он нес ношу «и.о. губернатора». В его подчинении в последнее время были комитеты по печати, информатизации, законности и правопорядку и по межнациональным отношениям. Долгое время Говорунов отвечал и за внутреннюю политику, однако найти в предвыборный период консенсус с депутатами бывшему генерал-майору КГБ не удалось, и в 2016 году бремя переговоров о формате будущих выборов взял на себя Игорь Дивинский. После не самого удачного «кураторства» выборов, ухода с поста председателя Горизбиркома Алексея Пучнина по настоянию депутатского корпуса, Говорунов с политикой завязал. Зато с интересом занялся кадрами Смольного – организацией капустников для чиновников и спортивных соревнований. Ему достались и представительские функции, когда Георгий Полтавченко не мог посетить какие-то мероприятия.

В отличие от Говорунова, политика у Константина Серова была в крови: в послужном списке у него значится «депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга первого, второго, третьего и четвертого созывов». Будучи обладателем мандата в 2012 году боролся за должность секретаря петербургской ячейки «Единой России», однако проиграл нынешнему спикеру ЗакСа Вячеславу Макарову. Считается, что это привело к расколу между представителями исполнительной и законодательной ветвей власти в городском отделении партии. После этого Серов стал главой администрации Невского района, осенью 2016 года вошел в состав петербургского правительства.

Весной 2017 года Серов был назначен "политическим" вице-губернатором. Петербургским оппозиционерам на этой позиции он запомнился категоричностью и заявлениями о том, что Навальному и его сторонникам не грозит возможность согласованно митинговать в центре города. На первом же своем несогласованном митинге Серов, и пришедшая с ним команда политтехнологов, раздавала оппозиционерам приглашения на просмотр кинокартины «Крым». При этом в последнее время оппозиционные депутаты говорили о том, что диалог с ним наладить удалось, и чиновник даже помогал проводить митинги так, чтобы они обошлись без эксцессов.

Главной задачей перед политическим вице-губернатором при назначении стояли выборы президента в 2018 году. Насколько успешно они прошли в Петербурге, мнения расходятся, тем более что сомнений в победе Владимира Путина все равно не было, и критерии тут другие. Однако для городских элит выборная кампания снова стала причиной раскола: в городе функционировало фактически два выборных штаба кандидата №1. Один – технический под руководством Серова, другой – публичный с участием ректора Горного Владимира Литвиненко и спикера ЗакСа Вячеслава Макарова . Еще один центр силы был в полпредстве, откуда координировала процесс замполпреда Любовь Совершаева, долгое время работавшая в структурах банка «Россия». Ее уже тогда называли искусным политиком, делающим ставку на медиа и социальные сети.

В начале ноября, через месяц после прихода Александра Беглова в губернаторское кресло, Совершаева стала главой его аппарата. Назначение было неожиданным: наблюдатели были уверены, что это слишком маленький пост для такой политической фигуры. Затем появилось мнение: после реструктуризации Смольного она может занять пост под названием председатель правительства. Однако, по информации «Фонтанки», в ближайшие дни ее пока объявят в качестве будущего вице-губернатора, главы администрации города и одновременно руководителя политического блока. Таким образом де юре Любовь Совершаева станет самым влиятельным после врио губернатора чиновником в Смольном.

Отметим, что в конце 2018 года пост председателя комитета по вопросам законности покинул Леонид Богданов (его ведомство долгое время согласовывало или нет протестные митинги), а на этой неделе Рената Абдулина ушла с позиции руководителя комитета по молодежной политике. Источники «Фонтанки» предполагают, что в ближайшее время смениться может и руководитель профильного «политического» комитета по территориальному развитию Игорь Князев, бывший сослуживец Георгия Полтавченко. Таким образом в Смольном полностью сменятся ответственные за политику. За политику времен Георгия Полтавченко.

Всю эту неделю в Смольном меняют и назначают глав комитетов по всем направлениям – от спорта и безопасности до экономики. 15-го января был призван целый женский десант.  17-го января, по данным «Фонтанки», будет объявлено о уходе главы комитета по промышленности Максима Мейксина, комитета финансов  Алексея Корабельникова, по стратегическому планирования Ивана Филиппова и главы комздрава Михаила Дубины

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»

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