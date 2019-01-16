«Подобные лживые обвинения порочат мою честь и достоинство». Министр связи ДНР хочет взыскать с журналистов миллион

Министр связи самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Виктор Яценко подал в суд на группу компаний Rambler&Co и издательский дом «Аргументы недели». Об этом 16 января пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, Симоновский суд Москвы принял к рассмотрению иск Яценко о защите чести и достоинства на 1 млн рублей. Беседа между сторонами назначена на 24 января 2019 года.

«Была распространена информация о якобы госизмене с моей стороны. Подобные лживые обвинения порочат мою честь и достоинство. Поэтому я вынужден был обратиться за защитой в суд»,— цитирует «Коммерсантъ» слова Яценко со ссылкой на РИА «Новости».

В публикации «Аргументов недели» утверждалось, что министр связи ДНР якобы передавал переговоры первых лиц республики спецслужбам Украины. Агрегатор Rambler перепечатал эту статью, которая сейчас с сайта издания уже удалена.