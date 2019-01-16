Глава комитета финансов Алексей Корабельников написал заявление об отставке. Четверг должен стать последним днем его работы в Смольном

Алексей Корабельников, возглавляющий комитет финансов, написал заявление об отставке. Ранее в Смольный пригласили его предшественника Эдуарда Батанова.

Как сообщил «Фонтанке» источник, близкий к комитету, об отставке Корабельникова предполагается объявить в четверг, 17 января. Сменить его, по крайней мере временно, может заместитель председателя Татьяна Пигольц. Сам Корабельников на звонок журналиста не ответил. Татьяна Пигольц заявила, что она готовит материалы к совещанию и ничего не знает о кадровых перестановках. Напомним, ранее стало известно о том, что предшественник Корабельникова в комитете финансов Эдуард Батанов покидает правительство Калининградской области и возвращается в Петербург. Предположительно, ему предложена должность вице-губернатора.

Ранее депутаты подвергали критике бюджетную политику комитета. В частности, Оксана Дмитриева прямо предлагала врио губернатора Петербурга Александру Беглову уволить чиновника. Главная ее претензия сводилась к занижению прогнозов по доходам и, соответственно, завышению по расходам. При этом фактический дефицит оказывался ниже запланированного, а город наращивал объем госдолга. Если к началу 2017 года он составлял менее 14 млрд, то на 1 января 2018 года — 34,8 млрд. За истекший год государственный внутренний долг города сократился до 30,1 млрд.

Беглов раскритиковал финансовый блок и призвал его учиться жить по средствам. Глава города подчеркнул, что город разместил заём в виде облигаций в 2017 году на 30 млрд рублей, в 2018-м возьмет еще столько же, а в 2019-м уже на 52 млрд. По подсчетам Беглова, к 2020 году госдолг Петербурга составит 112 млрд, а доходы — 620 млрд рублей. При этом Корабельников сообщил, что в 2018 году Смольный может обойтись краткосрочными заимствованиями для покрытия дефицита бюджета, а облигации могут и не понадобиться.