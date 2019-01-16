Взрыв газа в Тбилиси унес жизни четырех человек. В Грузии объявлен траур

В результате взрыва газа в жилом доме в Тбилиси погибли четыре человека, в том числе малолетняя девочка. Об этом 16 января пишет «Спутник.Грузия».

Премьер-министр страны Мамука Бехтадзе уже подписал распоряжение, согласно которому 17 января объявляется Днем траура. Взрыв прогремел на улице Автандила на окраине Тбилиси вечером в среду. Погибли четверо человек (среди них и четырехлетняя девочка), еще семеро пострадавших госпитализированы (шестеро из них — дети).

По предварительной информации, причиной взрыва стала утечка газа.