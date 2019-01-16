«Невский завод цветных металлов» обиделся на критику петербуржцев. Неугодную группу «ВКонтакте» требуют закрыть через суд

Иск к социальной сети «ВКонтакте» подал петербургский металлоперерабатывающий завод «Невский завод цветных металлов» (НЗЦМ), следует из картотеки арбитражных дел. Предприятие намерено бороться с клеветой в Интернете.

Как пишут «Ведомости» 16 января, предприятие через суд требует закрыть группу в социальной сети «Экология в Рыбацком». Её участники регулярно рассказывают о якобы несанкционированных выбросах химикатов в атмосферу. Источником бедствия они считают НЗЦМ. Завод данные заявления называет лживыми и заказными.

Администраторы сообщества узнали об иске от журналистов. По их словам, с ними представители НЗЦМ не связывались.

Исковое заявление принято к производству в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 18 декабря 2018 года. Его рассмотрение назначено на 14 февраля.