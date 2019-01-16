Британский парламент выразил доверие правительству. Тереза Мэй остается премьер-министром

Правительству Великобритании удалось преодолеть вотум недоверия. Как сообщает 16 января BBC, парламент выразил доверию премьер-министру Терезу Мэй и ее кабинету.

Во время голосования правительство поддержали 325 депутатов, против высказались 306. Напомним, накануне, 15 января, парламент не одобрил план выхода Великобритании из Евросоюза, предложенный консерватором Мэй. После этого лидер лейбористов Джереми Корбин внес в парламент предложение о вынесении вотума недоверия правительству.

Эксперты отмечают, что теперь Великобритания может выйти из ЕС без соглашения или отложить Brexit на более поздний срок. Кроме того, кризис может привести к досрочным выборам или новому референдуму, который может и вовсе отменить процедуру Brexit.