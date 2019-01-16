«Зенит» заинтересовался двукратным чемпионом Бразилии

Футбольный клуб «Зенит» присмотрел очередного левого защитника. Как сообщает 16 января Sport24.ru со ссылкой на FOX Sports Rádio BR, сине-бело-голубые обратили внимание на 21-летнего бразильского футболиста «Севильи» (Испания) Гильерме Аране.

Бразилец стал игроком «Севильи» в январе 2018 года, куда он перешел из «Коринтианса» (Бразилия). В сезоне 2018/19 защитник сыграл в 19 матчах, забил один гол и отдал три результативные передачи. На счету Араны два гола в восьми матчах за сборную Бразилии до 20 лет.

В составе «Коринтианса» дважды выигрывал чемпионат Бразилии (2015, 2017).

Ранее сообщалось, что «Зенит» также рассматривает на позицию левого защитника Маркоса Акунью из «Спортинга», Алекса Гримальдо из «Бенфики» и Ренана Лоди из «Атлетико Паранаэнсе».