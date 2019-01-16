Смольный готов рассмотреть обращение «Мемориала» об аренде офиса на Разъезжей

Правительство Петербурга готово рассмотреть вопрос об аренде правозащитной организацией «Мемориал» офиса на Разъезжей улице. Об этом «Фонтанке» 16 января сообщили в комитете имущественных отношений.

«Вопрос об использовании офиса может быть рассмотрен городской комиссией повторно, если «Мемориал» направит обращение», – отметили в ведомстве.

Офис на Разъезжей организация занимала с 1997 года. Но в августе 2018-го с ней отказались продлевать договор аренды.

В комитете отметили, что договор действителен до 20-х чисел января. Но даже если «Мемориал» не обратится с просьбой о дальнейшем использовании помещения, сразу его выселять не будут, пообещали чиновники.