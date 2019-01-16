США заявили о готовности начать разработку запрещенного ДРСМД оружия

США готовы начать разработку нового вооружения, запрещенного договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, сразу после выхода из соглашения. Об этом 16 января заявила журналистам заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон.

«Мы приостанавливаем наши обязательства в рамках договора. Это означает, что мы можем вести исследования и разработку систем, которые ранее не были разрешены договором», — цитирует Томсон «Коммерсантъ» со ссылкой на «РИА Новости».

США начнут выход из ДРСМД 2 февраля без учета согласия России. Процесс займет шесть месяцев.

15 января в Женеве состоялись межведомственные российско-американские консультации по ДРСМД. Вашингтон остался разочарован переговорами и призвал Москву уничтожить нарушающие договор ракетные системы. В свою очередь, в МИД РФ указали, что договор подрывает именно позиция американской стороны, которая застыла на месте и не позволяет рассчитывать на сближение подходов.