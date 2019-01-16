США заявили о готовности начать разработку запрещенного ДРСМД оружия
США готовы начать разработку нового вооружения, запрещенного договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, сразу после выхода из соглашения. Об этом 16 января заявила журналистам заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон.
«Мы приостанавливаем наши обязательства в рамках договора. Это означает, что мы можем вести исследования и разработку систем, которые ранее не были разрешены договором», — цитирует Томсон «Коммерсантъ» со ссылкой на «РИА Новости».
США начнут выход из ДРСМД 2 февраля без учета согласия России. Процесс займет шесть месяцев.
15 января в Женеве состоялись межведомственные российско-американские консультации по ДРСМД. Вашингтон остался разочарован переговорами и призвал Москву уничтожить нарушающие договор ракетные системы. В свою очередь, в МИД РФ указали, что договор подрывает именно позиция американской стороны, которая застыла на месте и не позволяет рассчитывать на сближение подходов.
Справка:
20 октября 2018 года Дональд Трамп заявил, что США выйдут из Договора о ракетах средней и малой дальности с Россией. Власти Китая, Германии и Франции негативно восприняли решение американской стороны.
РСМД – один из ключевых договоров холодной войны. Подписан между США и СССР в 1987 году. Согласно договору, страны обязаны отказаться от использования и дальнейшего производства крылатых и баллистических ракет наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и меньшей (от 500 до 1000 км) дальности. Срока соглашение не имеет.