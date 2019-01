Количество жертв теракта в Сирии увеличилось до 27 человек. Взрыв попал на видео

После взрыва в сирийской Манбидже погибли, по последним данным, 27 человек. Об этом 16 января пишут СМИ со ссылкой на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Журналисты также публикуют видеозапись, сделанную в момент взрыва. На кадрах видно, что теракт произошел прямо на оживленной улице, несколько человек погибли на месте. По предварительной информации, взрыв устроила смертница. Ответственность за него уже взяло на себя «Исламское государство» (организация запрещена и признана террористической на территории РФ).

📌Explosion in #YPG held #Manbij

📌Reuters says at least 9 people including 2 #American soldiers dead and 20 people wounded

📌#ISIS took responsibility for attack

📌first attack of ISIS in which the terror group was this fast to claim responsibilitypic.twitter.com/P1iVyi8NAq