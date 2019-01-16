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Власть
16.01.2019 21:21
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Петербургской промышленности меняют руководителя. Заявление об отставке написал Мейксин

Глава комитета по промышленной политике и инновациям Максим Мейксин написал заявление об отставке. Об этом «Фонтанке» 16 января сообщили собеседники в городском правительстве. 

По данным источников, Мейксин с 17 января будет работать советником врио губернатора Александра Беглова. Сам чиновник отказался что-либо комментировать нашему изданию. Среди предполагаемых сменщиков источники называют Юрия Калабина, ранее он занимал руководящие должности в компаниях «Электросила»,«ГЕОТЕК Холдинг» и других. 

Максим Мейксин пришел в Смольный в 2012 году на должность зампредседателя комитета экономического развития, промышленной политики и торговли (КЭРППИТ). После реорганизации последнего в 2013 году назначен главой комитета по промышленной политике и инновациям. 

Среди приоритетных направлений работы комитета под руководством Мейксина была поддержка крупных промышленных предприятий, столкнувшихся с трудностями после введения антироссийских санкций и повышения кредитных ставок в конце 2014-го — 2015 годах. В частности, был сформирован Фонд развития промышленности, который выдавал компаниям льготные займы, выделялись экспортные субсидии. 

Начиная с 2017 года, комитет по промышленности прорабатывал на федеральном и региональном уровне новый механизм господдержки — специальные инвестиционные контракты. На данный момент такие соглашения с федеральным и региональным правительством заключил автоконцерн Hyundai, близок к подписанию Nissan, готовится к заключению Toyota. Суммарные инвестиции в экономику Петербурга в рамках этих обязательств могут составить 100 млрд рублей

Также комитет по промышленности курировал развитие Особой экономической зоны Санкт-Петербурга, полномочия которой получил от Минэкономразвития. На данный момент на ее территории работают 51 резидент, общий объем инвестиций превышает 40 млрд рублей. Налоговые поступления от их деятельности в 2019 году полностью окупят понесенные городом издержки на организацию ОЭЗ, начиная с 2006 года. 

После снижения показателей в 2013-2015 годах, промышленное производство Петербурга демонстрирует положительную динамику. Накопленный рост индекса промышленного производства, который рассчитывает Петростат,  с 2016-го по декабрь 2018 годов составил 14% (2016 — 3,9 п.п, 2017 – 5,5 п.п., 11 месяцев 2018 – 4,6 п.п.).


© Фонтанка.Ру

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