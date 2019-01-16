Самой дорогой российской компанией вновь стал Сбербанк. «Роснефть» уступает лидерство

По итогам торгов на Московской бирже 16 января Сбербанк стал самой дорогой российской компанией, обогнав «Роснефть».

По данным торговой площадки, стоимость госбанка на рынке превысила 4,51 трлн рублей. За день она увеличилась почти на 1%. При этом акции «Роснефти» падали: капитализация нефтяного гиганта снизилась до 4,46 трлн рублей.

Отметим, «Роснефть» стала самой дорогой российской компанией в августе 2018 года. Тогда Сбербанк уступил первенство из-за новостей о возможном введении новых американских санкций — в частности, речь шла об ограничении на долларовые операции российских госбанков.