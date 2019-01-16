Смольный запланирует территорию для шести станций метро и депо

Комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) распорядился разработать проект планировки территории для размещения станций Краносельско-Калининской линии метро от станции «Казаковская» (на картах отмечена как «Юго-Западная») до станции «Обводный канал-2» . Документ 16 января был размещен на сайте «Официального электронного опубликования».

Определиться с тем, на каких земельных участках разместятся вестибюли станций и другие помещения будущего метро, необходимо до 25 декабря до 2019 года. Запланировать территорию также нужно и для метродепо «Красносельское». В октябре аналогичное распоряжение КГА издал для северной части коричневой ветки метро от станции «Обводный канал-2» до станции «Полюстровский проспект-1».

При этом первый участок Красносельско-Калининской линии — от «Юго-Западной» до Путиловской уже строится. Согласно официальной схеме развития петербургского метрополитена станции откроются в промежуток с 2020 по 2022 годы, однако создание подземки идет с годичным отставанием от графика. Еще четыре станции из распоряжения КГА – «Броневая», «Заставская», «Боровая» и «Обводный канал-2» планируется открыть в 2026-2027 году.