Михаил Дубина покидает пост председателя комитета по здравоохранению Петербурга

Как сообщает «Доктор Питер», об увольнении с должности председателя комитета по здравоохранению Михаила Дубины будет объявлено 17 января. Новым председателем станет Дмитрий Лисовец, начмед 40-й больницы.

Как отмечает издание, Дмитрий Геннадьевич Лисовец — выпускник Военно-медицинской академии им. Кирова, ему 46 лет. В 1996 году окончил факультет подготовки врачей для сухопутных и ракетных войск Военно-медицинской академии с отличием. В 1996-1997 годах обучался в интернатуре по специальности «терапия» в Военно-медицинской академии. Служил в Северо-Кавказском военном округе. В 2000 году поступил и в 2003 году окончил адъюнктуру в Военно-медицинской академии – защитил кандидатскую диссертацию по специальностям «внутренние болезни» и «патанатомия» в 2003 году. До 2005 года – старший ординатор отделения реанимации и интенсивной терапии (токсикологического с психиатрическим режимом) в клинике военно-полевой терапии ВМА, преподавал на этой же кафедре. С января 2006 года назначен заместителем главного врача Городской больницы №40.

Напомним, Михаил Дубина был назначен на должность председателя комздрава 3 октября 2017 года. Будучи известным ученым, академиком РАН, заступив на эту должность, он вынужден был отказаться от любой деятельности, связанной с наукой, поскольку президент РФ Владимир Путин запретил совмещать занятия наукой с госслужбой.