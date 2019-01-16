Из Смольного увольняют автора “Стратегии-2035”. Его меняют на налоговика-артиллериста

Смольный покидает еще один председатель комитета из экономического блока. Как стало известно «Фонтанке» 16 января, место работы сменит глава комитета по стратегическому планированию Иван Филиппов.

По данным «Фонтанки», его уход был согласован на днях новым руководством Смольного – врио губернатора Александром Бегловым и главой его аппарата Любовью Совершаевой. Сам Филиппов в разговоре с «Фонтанкой» отказался комментировать этот поворот его карьеры.

Отметим, что Иван Филиппов проработал главой комитета почти год. В частности, под его началом была разработана стратегия развития города до 2035 года. По разработанному плану к этому году средняя продолжительность жизни горожан достигнет 80 лет, таким образом, большинство смогут все-таки выйти на пенсию, несмотря на реформу. Каждый житель города в этом Петербурге будущего обеспечен 28 квадратными метрами жилья. Довольными своим уровнем жизни будет 87 процентов горожан. Сумма инвестиций в основной капитал превысит 40 трлн рублей, а промышленность вырастет в 1,8 раза. Документ рассматривали в Законодательном собрании Петербурга в конце 2018 года, во время обсуждения депутаты раскритиковали Смольный за разработку стратегии, сославшись на то, что план развития стоил почти 50 млн рублей, а реализовывала его иностранная компания.

Отметим, что Иван Филиппов был единственным руководителем Смольного, имевшим образование в одной из лучших бизнес-школ Европы INSEAD. До того, как стать чиновником он работал в Москве и занимал должность заместителя директора департамента корпоративных финансов ПАО «Аэрофлот».

Место Филиппова, по информации «Фонтанки», займет его заместитель Валерий Москаленко. Он – выпускник Санкт-Петербургского высшего зенитного ракетного командного училища, Московского института экономики, управления и политологии и Северо-Западного института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. В Смольном он работал с 2002 года в комитете по экономическому развитию, до этого – в Управлениях Федеральной службы налоговой полиции России по г. Санкт-Петербургу, по городу Москве, а также служил в Вооруженных Силах РФ.