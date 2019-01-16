В Петербурге суд остановил продажу фейковых палантинов Louis Vuitton. Подделки рекламировали во «ВКонтакте»

Смольнинский районный суд Петербурга запретил продавать через группу «ВКонтакте» поддельные палантины Louis Vuitton.

Как сообщили в Объединённой пресс-службе судов 16 января, с требованием остановить распространение подделок французского бренда обратилась транспортная прокуратура. Иск был обращён к социальной сети «ВКонтакте» и Роскомнадзору по Северо-Западному округу.

В ходе проверки сотрудники транспортной прокуратуры выявили группу в «ВКонтакте», через которую продавались фейковые палантины Louis Vuitton. Ущерб для марки оценили в 370 тысяч рублей.

Суд иск удовлетворил и признал объявление о продаже палантинов запрещённой к распространению информацией на территории РФ.