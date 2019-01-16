Горсуд снизил ценность сколотого полицейского зуба. Приговор участнику протестной акции пересмотрели

Санкт-Петербургский городской суд изменил приговор Дмитрию Мякшину за сколотый зуб сотрудника полиции на акции в День России. Потерпевший хоть и страдал, но его жизнь не была в опасности, сочла апелляция.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 16 января, приговор Дзержинского райсуда, посчитавшего, что Мякшин поставил под угрозу жизнь полицейского, изменен. «Опасности для жизни не было, а только для здоровья. Санкт-Петербургский городской суд смягчил наказание Мякшину до 1 года 8 месяцев условно», – уточнили в пресс-службе.

Дзержинский суд приговаривал молодого человека к 2 годам условно с двухлетним испытательным сроком. Сотрудник патрульно-постовой службы Вячеслав Пугачев туманно вспоминал, что получил при разгоне акции 12 июня 2017 года правый хук. Подсудимый уверял, что просто «шмякнулся» с памятника борцам революции на Марсовом поле и сотрудника специально не бил. Его слова подтверждает видеозапись.

Дзержинский суд рассматривает еще одно уголовное дело о насилии над полицейским – в день акции «Он нам не царь». Михаил Цакунов обвиняется в «деструкции мертвого зуба» сержанта Сухарукова. Следующее заседание состоится 18 января.