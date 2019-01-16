УФАС не нашло нарушений в закупках «Водоканала» на 1,5 млрд рублей. Реконструировать трубы и канализацию будут москвичи

Комиссия петербургского управления антимонопольной службы признала необоснованными две жалобы компании «Тоннельгеострой» на закупки ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» общей стоимостью 1,5 млрд рублей. Об этом «Фонтанке» 16 января сообщили в УФАС.

В обеих жалобах ООО «Тоннельгеострой» потребовала отменить итоги аукционов, в ходе которых заявки компании были отклонены. По мнению компании, её заявка, во-первых, была отклонена незаконно, а во-вторых, сама процедура отклонения была нарушена.

«Тоннельгеострой» пытался бороться с московским ООО «Энком Кабельные Системы Мегаполиса» за право получить контракты на реконструкцию канализационной сети в Невском районе и обновление водопроводных труб на проспекте Ветеранов. Однако компания петербургского бизнесмена Сергея Шульжика выбыла при рассмотрении первых частей заявок участников, оставив в финале москвичей в одиночестве.

Это уже не первая победа компании «Энком Кабельные Системы Мегаполиса» в тендерах от петербургского «Водоканала» – по данным «СПАРК-Интерфакс», именно он является главным заказчиком москвичей с объемом закупок в 2,6 млрд рублей.

У «Тоннельгеосервиса» также приличный портфель госзакупок, но не благодаря «Водоканалу». У предприятия-земляка компания сумела заработать на подрядах лишь 16 млн рублей, в то время как основным её заказчиком является Симферопольский департамент капстроительства с контрактом на строительство коллектора на сумму более чем 9 млрд рублей. Петербургская компания могла заработать в Крыму еще 7 млрд рублей на строительстве Ялтинского водовода, но ФАС России лишила «Тоннельгеосервис» победы.