18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

-5°C
/ Завтра: -2
$ 66.76р
76.14р
21:31 16.01.2019
Расширенный поиск

Бизнес
16.01.2019 19:29
Печать

УФАС не нашло нарушений в закупках «Водоканала» на 1,5 млрд рублей. Реконструировать трубы и канализацию будут москвичи

Комиссия петербургского управления антимонопольной службы признала необоснованными две жалобы компании «Тоннельгеострой» на закупки ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» общей стоимостью 1,5 млрд рублей. Об этом «Фонтанке» 16 января сообщили в УФАС.

В обеих жалобах ООО «Тоннельгеострой» потребовала отменить итоги аукционов, в ходе которых заявки компании были отклонены. По мнению компании, её заявка, во-первых, была отклонена незаконно, а во-вторых, сама процедура отклонения была нарушена.

«Тоннельгеострой» пытался бороться с московским ООО «Энком Кабельные Системы Мегаполиса» за право получить контракты на реконструкцию канализационной сети в Невском районе и обновление водопроводных труб на проспекте Ветеранов. Однако компания петербургского бизнесмена Сергея Шульжика выбыла при рассмотрении первых частей заявок участников, оставив в финале москвичей в одиночестве.

Это уже не первая победа компании «Энком Кабельные Системы Мегаполиса» в тендерах от петербургского «Водоканала» – по данным «СПАРК-Интерфакс», именно он является главным заказчиком москвичей с объемом закупок в 2,6 млрд рублей.

У «Тоннельгеосервиса» также приличный портфель госзакупок, но не благодаря «Водоканалу». У предприятия-земляка компания сумела заработать на подрядах лишь 16 млн рублей, в то время как основным её заказчиком является Симферопольский департамент капстроительства с контрактом на строительство коллектора на сумму более чем 9 млрд рублей. Петербургская компания могла заработать в Крыму еще 7 млрд рублей на строительстве Ялтинского водовода, но ФАС России лишила «Тоннельгеосервис» победы.

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
Setl City
16.01.2019 13:30

Setl City передаст ключи дольщикам «GreenЛандии-2.8» на 3 квартала раньше

Компания Setl City завершает чистовую отделку квартир в корпусе 2.8 ЖК «GreenЛандия-2», который был сдан в конце 2018 года. Застройщик начнет передавать ключи дольщикам на три квартала раньше срока, указанного в договоре, – уже с 19 января
ПАО «Группа ЛСР»
16.01.2019 11:15

В 2018 году «Группа ЛСР» построила три детских сада в своих объектах

Три современных детских сада, рассчитанных в общей сложности на 500 малышей, построены «Группой ЛСР» на территории петербургских жилых комплексов в Московском и Невском районах.
Магазин Кей
15.01.2019 15:50

Смартфоны до 21 000 рублей на 2019 год

Смартфоны среднего и бюджетного ценового сегмента остаются наиболее популярными на рынке. КЕЙ собрал самые производительные смартфоны этих категорий, которые достойно смотрятся даже на фоне флагманов
Setl City
15.01.2019 13:22

Setl City приступила к строительству комплекса премиум-класса «The ONE» на Петровском острове

Setl City начала возведение жилого комплекса премиум-класса «The ONE» на Петровском острове на берегу Малой Невы.
АО «Строительный трест»
15.01.2019 12:37

Итоги работы компании «Строительный трест» в 2018 году

В 2018 году «Строительный трест» ввел в эксплуатацию 125,5 тыс. кв. м недвижимости (без учета площадей домов в коттеджных поселках и инфраструктурных объектах). Сумма заключенных сделок по итогам года составила 13,3 млрд рублей, что на 30% больше, чем в 2017 году. Это самый высокий показатель компании за время работы на рынке.
фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
14.01.2019 17:46

В ЖК «Образцовый квартал 4» можно купить квартиру без первоначального взноса

Купить квартиру в ЖК «Образцовый квартал 4» можно без первоначального взноса. Такая программа ипотечного кредитования действует в Банке-партнере АО «АБ «РОССИЯ». Данное предложение распространяется исключительно на строящиеся по 214 ФЗ объекты, аккредитованные Банком.
предоставлено компанией ARKAN
14.01.2019 17:30

Команда ARKAN подвела итоги 2018 года

По данным статистики Мониторингового центра ARKAN по результатам 2018 года пятерка автомобилей лидеров по популярности у угонщиков осталась без изменений и состоит из японских, английских и немецких автобрендов.
Setl City
14.01.2019 12:17

Врио губернатора посетил строящуюся школу Setl City в Калининском районе

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в рамках планового объезда Калининского района посетил строящуюся школу в жилом комплексе Setl City «Полюстрово Парк».
ГК «Полис Групп»
14.01.2019 12:08

«Полис Групп» открыла новый офис продаж ЖК «Полис на Московской»

Компания «Полис Групп» сообщает об открытии нового офиса продаж в Московском районе на объекте «Полис на Московской».
ГК «КВС»
14.01.2019 11:59

Квартиры для будущих поколений

14 января в продажу вышел новый пул квартир в ЖК «Жили-Были». Все квартиры по-прежнему с чистовой отделкой, выполненной по индивидуальному дизайн-проекту: светлые, просторные, уютные.
фото предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"
14.01.2019 11:57

«Петербургская Недвижимость» представляет новую рассрочку на квартиры в ЖК «Pulse на набережной»

Жилой комплекс высокого комфорт-класса строится на Октябрьской набережной. Жильцы многих квартир смогут любоваться захватывающими видами на акваторию Невы.
ГК «Эталон»
14.01.2019 11:47

Группа «Эталон» ввела в эксплуатацию 479 тыс. кв. м в 2018 г.

Группа «Эталон», одна из крупнейших и старейших компаний в сфере девелопмента и строительства на российском рынке, объявляет о вводе в эксплуатацию 479 тыс. кв. м реализуемой площади в проектах жилой недвижимости, в соответствии с планом Компании на 2018 год.