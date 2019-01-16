Finnair отменяет более 40 рейсов из-за сильного снегопада

Финский национальный авиаперевозчик Finnair объявил об отмене десятков рейсов в четверг, 17 января. По словам представителей авиакомпании, причиной отмены стал сильный снегопад, который ожидается в финской столице.

Согласно авиационному метеопрогнозу TAF, погода в аэропорту Хельсинки-Вантаа начнет портиться уже в ночь на 17 января. Ожидается, что после полуночи по местному времени на аэродроме будет наблюдаться снегопад, горизонтальная видимость ухудшится до 900 метров, а вертикальная видимость до 30 метров.

Генеральный директор Finnair Яакко Шильдт заявил журналистам, что в авиакомпании внимательно следят за ситуацией и делают все возможное, чтобы минимизировать влияние сложных погодных условий на их клиентов. "Отменив некоторые рейсы уже сейчас, мы стремимся обеспечить бесперебойное движение завтра и доставить всех наших клиентов в пункты назначения. Мы приносим свои извинения за неудобства, которые могут причинить отмены нашим клиентам", – говорится в заявлении.

Всего 17 января в Finnair планировали выполнить 346 рейсов, из них 41 рейс отменен уже сейчас. В том числе рейс AY711 в Москву, как и обратный AY712. В авиакомпании намерены связаться с пассажирами отмененных рейсов лично с помощью СМС и электропочты. Полный список отмененных рейсов опубликован на сайте Finnair.