США начнут выход из ракетного договора 2 февраля

США начнут выход из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) 2 февраля без учета согласия России. Об этом сообщает Reuters.

Процесс займет шесть месяцев, уточнила заместитель секретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности при Госдепе США Андреа Томпсон.

Как передает агентство, переговоры американской и российской сторон в Женеве по вопросу нарушения Москвой ДРСМД не увенчались успехом. Поэтому Вашингтон принял решение о выходе из соглашения без достижения договоренности с Россией.

Ранее 16 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что США приехали на консультации по Договору о ликвидации ракет средней и малой дальности с ультиматумом.

15 января в Женеве состоялись межведомственные российско-американские консультации по ДРСМД. Вашингтон остался разочарован переговорами и призвал Москву уничтожить нарушающие договор ракетные системы. В свою очередь в МИД указали, что договор подрывает именно позиция американской стороны, которая застыла на месте и не позволяет рассчитывать на сближение подходов.

Президент США Дональд Трамп объявил о намерении выйти из соглашения 20 октября 2018 года. Позже госсекретарь США Майк Помпео официально обвинил Россию в несоблюдении договора. Вашингтон потребовал, чтобы Москва вернулась к условиям соглашения в течение 60 дней, иначе действие ДРСМД будет приостановлено. Россия считает эти обвинения ложными.

Договор не разрешает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении его условий.

В частности, США считают, что Россия скрывает истинные возможности крылатой ракеты 9М729 комплекса «Искандер-М». В Пентагоне полагают, что наземная ракета имеет дальность действия от 500 километров.