Из России выдворили постоянную участницу ток-шоу на федеральных каналах. На Украине противницу Порошенко встретили арестом

Украинскую журналистку Елену Бойко депортировали из России из-за нарушения миграционного законодательства 16 января. Об этом пишет РИА Новости.

«Штраф ею [Бойко] уплачен не был, сама она билеты не приобретала, это произошло принудительно — сотрудниками Федеральной службы судебных приставов», — цитирует агентство адвоката Галину Перфильеву.

Как сообщил в Facebook коллега Бойко по телевизионным эфирам Руслан Осташко, журналистка на границе пыталась просить политического убежища в России, но у нее не приняли заявление.

По словам Осташко, Елене Бойко на Украине предъявлены обвинения по уголовному делу о призывах к нарушению территориальной целостности. Как только журналистка пересекла границу, её задержали. В настоящее время она уже арестована харьковским судом и ждет транспортировки во Львов, где состоится встреча с сотрудниками СБУ, пишет «Интерфакс».

В декабре прошлого года Преображенский суд Москвы постановил оштрафовать Бойко на 5 тысяч рублей и выдворить ее за пределы России за нарушение режима пребывания в стране. В суде женщина призналась, что приехала для участия в программах на федеральных каналах в качестве эксперта, но не оформила патент на трудовую деятельность, так как работа носила разовый характер.

Бойко — частая участница российских политических ток-шоу, в них она выступала с критикой президента Украины Петра Порошенко.