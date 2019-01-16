Радикалы силой захватили храм УПЦ в Черниговской области

Группа экстремистов ворвалась в церковь канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Оленивка Борзнянского района Черниговской области, требуя передачи храма новой церковной структуре – так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ 16 января.

"В 12:30 группа праворадикалов из террористической группировки С14 (запрещена в РФ. – Прим. ред.) срезали болгаркой замки и проникли в церковь. Стоит отметить, что приезжие молодые люди, которых было около 50, не имели никаких разрешительных документов, подтверждающих законность их действий, – сообщают представители УПЦ. – Все это происходило при поддержке райгосадминистрации, которая накануне распространила ложную информацию относительно голосования о якобы переходе местной религиозной общины в ПЦУ".

"Верующих вместе со священником на пустили в собственную церковь. Зато в село привезли два автобуса с радикалами, которые незаконно завладели храмом и провели в него так называемых священников ПЦУ. Позже они выложили фото о молебне в храме у себя в социальных сетях", – добавляют в УПЦ и указывают на то, что их обращение в правоохранительные органы было проигнорировано.