МЭР выступило против новых предложений ФАС по блокировке сайтов

Минэкономразвития раскритиковало предложение ФАС блокировать сайты интернет-компаний за несоблюдение антимонопольного законодательства. Соответствующий отзыв опубликован на портале раскрытия правовых актов.

«Считаем, что в действующем законодательстве об административной ответственности содержится достаточный перечень мер, а в существующей экономической ситуации введение дополнительной меры ответственности является избыточным и будет иметь негативные последствия для субъектов предпринимательской деятельности», — отмечается в документе.

В МЭР отметили, что выработали такую позицию по итогам публичных обсуждений законопроекта, с учётом позиций таких компаний, как МТС, «Ростелеком» и Tele2, пишет RNS.

В министерстве напомнили, что ФАС предлагала ввести в Кодекс об административных нарушениях ряд новых положений, в соответствии с которыми те или иные интернет-ресурсы могут быть заблокированы на срок до 90 суток.

«Представляется возможным сделать вывод о том, что применение нового вида административного наказания к вышеуказанному субъекту (например, онлайн-агрегатору такси или онлайн-порталу по продаже авиабилетов) фактически повлечет приостановление его деятельности на длительный срок. Вместе с тем такой вид административного наказания, как административное приостановление деятельности, заключающийся в том же временном прекращении деятельности юридических лиц по осуществлению отдельных видов деятельности (работ), оказанию услуг, уже предусмотрен действующими положениями статьи 3.12 КоАП РФ», — отметили в МЭР.

С предложением о блокировке сайтов операторов информационных систем и организаторов распространения информации за нарушение антимонопольного законодательства на срок до 90 суток по решению суда ФАС выступала осенью прошлого года.