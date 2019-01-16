Дюков о своем выдвижении на пост президента РФС: Вижу возможности для развития российского футбола
Председатель совета директоров ФК «Зенит» Александр Дюков прокомментировал официальную регистрацию своей кандидатуры на пост президента Российского футбольного союза.
«У меня достаточный управленческий опыт. Я люблю футбол и давно работаю в нем — и на клубном уровне, и в исполкоме РФС. Вижу возможности для развития российского футбола», – цитируют Дюкова «РИА Новости» со ссылкой на эфир канала «Россия 1».
Ранее стало известно о том, что Дюков оказался единственным зарегистрированным кандидатом. Так что выборы, запланированные на 22 февраля, пройдут на безальтернативной основе.
Предыдущего президента РФС Виталия Мутко сняли досрочно на исполкоме РФС 19 декабря. И. о. был назначен Сергей Прядкин.
Справка:
Александр Дюков родился в 1967 году в Ленинграде. В 1991 году окончил Ленинградский ордена Ленина кораблестроительный институт по специальности «инженер-аэрогидромеханик». С 2003 по 2006 год был президентом компании «Сибур», с 2006 по 2011 — председателем ее совета директоров. Также с 2006-го — президент компании «Газпром нефть». С 2008 — председатель правления и генеральный директор ПАО «Газпром нефть». С 2008 по 2017 год - президент ФК «Зенит». За это время клуб трижды становился чемпионом России (2010, 2012, 2015), дважды выигрывал Кубок России (2010, 2016), Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА (2008). С 2008 года и по нынешний день - председатель совета директоров клуба «Зенит».