Дюков о своем выдвижении на пост президента РФС: Вижу возможности для развития российского футбола

Председатель совета директоров ФК «Зенит» Александр Дюков прокомментировал официальную регистрацию своей кандидатуры на пост президента Российского футбольного союза.

«У меня достаточный управленческий опыт. Я люблю футбол и давно работаю в нем — и на клубном уровне, и в исполкоме РФС. Вижу возможности для развития российского футбола», – цитируют Дюкова «РИА Новости» со ссылкой на эфир канала «Россия 1».

Ранее стало известно о том, что Дюков оказался единственным зарегистрированным кандидатом. Так что выборы, запланированные на 22 февраля, пройдут на безальтернативной основе.

Предыдущего президента РФС Виталия Мутко сняли досрочно на исполкоме РФС 19 декабря. И. о. был назначен Сергей Прядкин.