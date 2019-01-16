Разработчик экзоскелетов для Минобороны попал под ликвидацию из-за недостоверных сведений

Федеральная налоговая служба сообщила об исключении из ЕГРЮЛ предприятия АО «ГБ Инжиниринг» – разработчика экзоскелетов для военных, которые испытывали в Сирии. В системе СПАРК компании присвоен статус «Ликвидируется».

На сайте ФНС уточняется, что «регистрирующим органом принято решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (наличие в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, в отношении которых внесена запись о недостоверности)». В СПАРК уточняется, что у ФНС, в частности, возникли вопросы к адресу предприятия.

Генеральный директор АО «ГБ Инжиниринг» Сергей Смаглюк 16 января пояснил «Фонтанке», что информация о ликвидации АО «ГБ Инжиниринг» не соответствует действительности и компания «направила в налоговые органы соответствующие возражения». Добавив, что разработка экзоскелета продолжается в плановом режиме, несмотря на юридическую коллизию. В 2019 году компания намерена заключить долгосрочный контракт на их поставку.

В пресс-службе АО «ЦНИИТОЧМАШ» (входящего в «Ростех») сообщили, что их специалисты, совместно с разработчиками «ГБ-Инжиниринг», ведут работу по внедрению пассивных и активных экзоскелетов в боевую экипировку следующих поколений, а также прорабатывают возможности их применения в гражданской сфере.

В августе 2018 года госкорпорация Ростех впервые представила действующий экзоскелет из углепластика для нового поколения экипировки «Ратник». Как писала «Фонтанка», он увеличивает физические возможности бойца, а также обеспечивает защиту суставов и позвоночника во время боевых операций и длинных маршей. При этом экзоскелет не имеет источников питания, сервоприводов или электроники: он легкий, автономный и прост в обслуживании. Тестовую апробацию новинка прошла в спецподразделениях Минобороны России и органов внутренних дел в реальных боевых условиях, в том числе в Сирии.