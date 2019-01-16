Reuters: США подтвердили гибель четырех американских военнослужащих при теракте в Манбидже

Четыре военнослужащих США погибли и трое получили ранения во время взрыва в городе Манбидж на севере Сирии. Об этом 16 января https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-blast/four-u-s-troops-reported-among-16-dead-in-north-syria-attack-idUSKCN1PA1GQ?utm_source=Twitter&utm_medium=Social сообщает Reuters со ссылкой на неназванный источник.

На улице Сандес в центре Манбиджа 16 января https://www.fontanka.ru/2019/01/16/084/ произошел теракт, в результате которого погибли 10 человек. Ответственность за взрыв взяла на себя запрещённая в России террористическая группировка «Исламское государство». Взрыв прогремел внутри или возле ресторана, в котором в момент детонации могли находиться не менее 15 американских военных.

Напомним, что в конце прошлого года президент США Дональд Трамп заявил, что его страна добилась победы над террористами в Сирии, поэтому американская армия выйдет из арабской республики, так как основная задача была выполнена.