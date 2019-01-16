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17.01.2019 10:50
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Детство на берегу залива: обзор детских садов

Сегодня юго-западная часть Петербурга, пожалуй, один из самых удобных и комфортных районов города. Некогда пустынные земли намыва насытили современным жильем, инфраструктурой, удобной не только взрослым, но и подрастающему поколению.

Детство на берегу залива: обзор детских садов

LEGENDA Intelligent Development

Город в городе на берегу залива вот уже 10 лет активно застраивается комплексами комфорт-класса, и в ближайшие годы пополнится очередными проектами. Один из ярких и интересных – smart-комплекс «LEGENDA Героев», который представляет собой полноценный жилой квартал с собственной инфраструктурой. Дома «LEGENDA Героев» будут объединены не только архитектурной концепцией авторства студии «Евгений Герасимов и партнеры», но и галереей коммерческих помещений на первом этаже, а также общей внутридомовой территорией, которая представляет собой три закрытых двора с площадками для детских и командных игр, спортивными зонами, местами для отдыха жителей разных возрастов. 

Инфраструктура южной приморской части Петербурга уже включает объекты дошкольного, общего и дополнительного образования. Они расположились как в границах квартала «Балтийская Жемчужина», так и за его пределами – в соседних кварталах юго-запада, расположенных от берега Финского залива до проспекта Маршала Жукова, а также в округе Сосновая Поляна. 

Детские сады

Малышам и дошколятам родители могут выбрать первую ступеньку образовательного пути, исходя из индивидуальных особенностей и потребностей ребенка. Всего здесь располагается 34 объекта, которые находятся в границах от побережья Финского залива, Петергофского шоссе, улицы Маршала Казакова и пр. Маршала Жукова. 

Среди государственных учреждений преобладают общеразвивающие садики. Но для малышей, которым необходима помощь в развитии речи, есть сады с логопедическими группами – в районе таких 13. Достоинства комбинированных и компенсирующих (речевых) садов – постоянное участие учителей-логопедов, психологов и медицинских работников в развитии детей. Они дают насыщенную программу упражнений, игр и гимнастики для наработки речевых навыков, а также общего оздоровления. 

В районе работают детские сады с приоритетом физического развития детей, а также открыты группы для малышей, которые часто болеют. Если ребенок проявляет большой интерес к творчеству, то здесь есть сады с приоритетом художественно-эстетического развития: таланты поддержат. Дети с особенностями развития смогут посещать садик с коррекционными группами, а также дошкольное отделение коррекционной школы. 

Заметим, что на территории новых кварталов разместились современные детские садики, 2011-2017 годов постройки. Их ощутимый плюс – красивое современное здание, продуманная территория, богатство игрового и спортивного инвентаря, наличие плавательного бассейна. Кварталы, которые находятся между пр. Доблести и пр. Маршала Жукова, представлены домами 1980-х годов постройки. Здесь садики более скромны по оснащению, в них работает сложившийся и профессиональный воспитательский состав. 

Особое положение в квартале занимают частные детсады и развивающие центры, как альтернатива муниципальным дошкольным учреждениям – около 19 таких организаций. Преимущество таких садов в том, что в них, как правило, предусмотрены группы для детей от 1,5 лет и младше, что может помочь родителям, вынужденным завершить декретный отпуск и выйти на работу.  Кроме того, в коммерческих детских садах можно найти нетривиальные развивающие программы: обучение английскому языку, разнообразные кружки, секции и клубы. Частные садики работают в соответствии с санитарными и образовательными нормами, имеют необходимые разрешения и лицензии. В отличие от муниципальных садов, в платных учреждениях небольшие группы, по 5-8 человек, что может гарантировать равное внимание ко всем воспитанникам. 

Среди недостатков частных детских садов можно отметить относительно высокую стоимость – в южной приморской части Красносельского района средняя стоимость посещения группы полного пребывания 5 дней в неделю в коммерческом садике составляет в среднем 22-25 тыс. руб. в месяц (варьируется от объема услуг). Родителям стоит иметь ввиду, что чрезмерное насыщение различными развивающими программами и методиками – обычная практика в частных образовательных учреждениях, может привести к переутомлению ребенка. Так что, общение с руководителем и личная ревизия программ и действующих лицензий – обязательна. 

Последнее утверждение справедливо и для муниципальных детсадов: беседа с заведующими и осмотр территории садика могут рассказать то, чего не найдешь в официальных отчетах и описаниях. 

Справка о компании LEGENDA Intelligent Development

Legenda Героев – застройщик ООО "Легенда-Инвест", проектная декларация на сайте geroev.legenda-dom.ru/dokumentatsiya

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