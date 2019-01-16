Европейцы стали меньше интересоваться «Ладами», особенно перед Рождеством

За 2018 год «АвтоВАЗ» продал в странах Евросоюза 5186 автомобилей Lada. По сравнению с результатами 2017 года эта цифра меньше на 0,1%, или на 7 машин. Такие данные приводит Европейская ассоциация автопроизводителей (АСЕА).

Сильный спад европейских продаж российской марки пришелся на декабрь – сразу на 34%. За последний месяц года в странах ЕС было реализовано 304 «Лады», тогда как год назад было 461, сообщает 16 января Autonews.

Самой продаваемой маркой авто в Евросоюзе в 2018 году стал Volkswagen. Немецкий концерн реализовал 1 752 162 автомобиля, нарастив продажи на 2,7%. Вторым стал французский Renault, продажи которого составили 1 105 778 машин и упали на 3,9%. Замыкает тройку лидеров американский Ford. Его продажи в Европе снизились на 2,4% и составили 994 397 автомобилей. Следом идет Peugeot с результатом в 971 437 реализованных машин и ростом продаж на 5%.

В декабре на рынке ЕС всего было продано 15,2 миллиона новых автомобилей. И это на те же 0,1%, но уже больше аналогичных показателей 2017 года.

Отметим, что с 2017 года «АвтоВАЗ» начал поставлять в ряд европейских стран седан Lada Vesta. Например, машина доступна в Германии. Там автомобиль уже в базовой версии оснащен обязательными в Европе боковыми подушками безопасности и датчиками давления в шинах, а также получил мультифункциональный руль, датчики света и дождя, круиз-контроль, парктроник, кондиционер, 16-дюймовые легкосплавные колесные диски и аудиосистему.