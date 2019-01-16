Двенадцать стульев петербургских борцов со снегом и льдом. Хотя на самом деле стульев гораздо больше

В войне петербургских коммунальщиков со снегом и сосульками появилось новое беспощадное оружие — стул бытовой модифицированный. Но это оружие не наступательное, а оборонительное.

Чтобы стул не похитили или не использовали по прямому назначению случайные прохожие, с него снимают сидение. Потом к стулу привязывают бело-красную заградительную ленту. Целые батареи из таких стульев выстраивают там, где есть риск падения чего-нибудь морозного с крыши. Стулья могут быть металлические или деревянные, побитые жизнью или почти новые на вид. Объединяет их одно: видишь стул на зимней улице — значит, рядом опасность.

Первыми заметили подозрительные стулья пользователи анонимного телеграм-канала «Протестный Петербург» на 7-й Красноармейской улице.

Мы насчитали семь стульев.

Еще пять стульев «засек» телеграм-канал «Петербургский снег» на Загородном проспекте.

И еще один — по неизвестному адресу.

На улице Егорова нашли себе работу два бывалых деревянных стула

Еще пара стульев нашлась подписчиками канала «Лопата Беглова» на Синопской набережной, 76

Но истинной королевой снежных битв на улицах города стала вот такая конструкция из деревянных брусьев — все с той же бело-красной лентой.