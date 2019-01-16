Накануне годовщины прорыва блокады на продажу выставили квартиру, где Шостакович написал Ленинградскую симфонию

В знаменитом Доме Бенуа на Каменноостровском проспекте на продажу выставили семикомнатную квартиру, в которой жил Дмитрий Шостакович. Там композитор написал три части Ленинградской симфонии № 7. Информацию 16 января разместили в базе объявлений о продаже недвижимости ЦИАН.

Квартиру общей площадью более 2450 метров предлагают купить за 26,9 млн рублей.

Великий композитор жил в семикомнатной квартире на пятом этаже дома с 1937 года. Здание в стиле неоклассицизма построили в 1914 году по проекту архитекторов Леонтия, Юлия и Альберта Бенуа (поэтому иногда его именуют домом трех Бенуа).

На Каменноостровском проспекте – тогда Кировском – композитор написал три части легендарной симфонии № 7. А завершил работу над произведением уже после эвакуации в Самару, на тот момент — Куйбышев.

В разное время в доме Бенуа жили и творили писатель, младший брат Антона Чехова Максим, композитор Дмитрий Толстой, нейрофизиолог Наталья Бехтерева, художник Андрей Мыльников.