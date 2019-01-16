Петербургский школьник устроил у себя дома вскрытие петарды. Процесс прервал взрыв

Школьник из Петербурга решил провести исследовательскую работу по изучению устройства пиротехники у себя дома. Любознательность обернулась взрывным интересом.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленобласти 16 января, накануне одиннадцатилетний школьник принёс домой петарду и устроил операцию по её вскрытию. Мальчика интересовало устройство конструкции.

Пиротехника рванула в руках юного горожанина. Исследователя эвакуировали в больницу. Медики оказали ему помощь и отпустили домой.