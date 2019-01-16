«Рыжий» шпион с Украины был выдворен с территории России

Агент СБУ с позывным «Рыжий», в задачи которого входил сбор информации о численности и передвижении российских военных, был выслан из Крыма. Ему удалось избежать уголовного дела, так как к шпионажу он даже не успел приступить.

«После задержания он выдворен за пределы Российской Федерации, ему закрыт въезд в страну на 20 лет», – цитирует 16 января сообщение регионального отделения ФСБ ТАСС.

По версии ведомства, Каплун работал на маршруте Киев – Севастополь, поэтому он и стал объектом интереса украинских спецслужб. В задачи агента входил сбор информации об армии России в Крыму, а особый интерес представлял российский автомобильный пункт пропуска «Армянск».

Его действия попали под статью 276 УК РФ ("Шпионаж"). Уголовное дело в отношении Каплуна решили не возбуждать, так как преступления он не успел совершить.

Видео допроса «Рыжего» попало на YouTube.