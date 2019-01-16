Aston Martin и Bentley готовятся к катастрофе из-за Brexit

Провал сделки об условиях Brexit может иметь фатальные последствия для многих автопроизводителей, и не только в Великобритании.

Как пишет 16 января Automotive News Europe, прежде всего последствия такого решения (а точнее «не-решения», поскольку план отвергнут) затронут именно британские люксовые марки. Выступая на Всемирном конгрессе Automotive News в рамках открывшейся выставки в Детройте, руководители двух британских компаний, являющихся синонимами британского автопроизводства, – Aston Martin и Bentley – в один голос заявили, что готовятся к катастрофе.

Автопром Британии пострадает больше всего, если она потеряет возможность свободной торговли на европейских рынках, так как экспортирует 80 процентов произведенных автомобилей, и в основном в Европейский Союз. В самом ЕС больше всего достанется Германии, ведь именно туда Британия поставляла до 800 тысяч автомобилей в год. Кроме того, немцам принадлежат три известнейшие британские марки: Rolls-Royce и MINI – гиганту BMW, а Bentley – концерну Volkswagen.

Без упорядоченного и практичного решения последствия будут фатальными для бизнеса, говорится в заявлении немецкой ассоциации автомобильной промышленности VDA. BMW также распространило электронное письмо, в котором сообщает, что «готовится к худшему»

Напомним, что согласно регламенту ЕС Великобритания должна покинуть эту организацию 29 марта 2019 года. Это произойдет в любом случае, не зависимо от того, успеет ли Объединенной Королевство договориться о неких «условиях выхода» и сохранении каких-то связей с Евросоюзом или нет. Вчера британский парламент рекордным большинством в 202 голоса отверг план по выходу из ЕС, предложенный премьер-министром Терезой Мэй. Договориться не удается, и поэтому Британии грозит выход по принципу no-deal – то есть без оговоренных условий. А это означает простой разрыв всех прежних связей и цепочек, восстановление таможенной границы, прекращение свободного хождения капиталов и миграции рабочей силы. Именно этого опасаются боссы автопрома и именно это они считают фатальным для автопромышленности.