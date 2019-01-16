В Петербурге физрук войсковой части получил год условно за смерть рядового во время пожара

224 гарнизонный военный суд признал виновным физрука войсковой части в Зеленогорске Евгения Пучкова в халатности. Решение вынесено 16 января, сообщает Объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Как установлено в ходе процесса, Пучков являлся помощником командира войсковой части 03216 по физической подготовке и отвечал за противопожарное состояние спортивного зала. Он приказал рядовому Пономареву остаться в спортивном зале на ночь, чтобы подготовить площадку для соревнований. Местом для сна определил свой служебный кабинет.

В ночь на второе января 2018 года в спортзале произошёл пожар. Оставленный на ночёвку рядовой погиб.

«При назначении подсудимому наказания суд в качестве обстоятельств, смягчающих наказание, учитывает, что Пучков в содеянном чистосердечно раскаялся, ранее ни в чем предосудительном замечен не был, впервые привлекается к уголовной ответственности, характеризуется исключительно положительно по службе, неоднократно награждался ведомственными наградами и грамотами, а также предпринял действия, направленные на заглаживание вреда, причиненного потерпевшей, в том числе принес ей свои извинения и оказывал материальную помощь», — отметили в пресс-службе.

Пучкову суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год условно с аналогичным по времени испытательным сроком.