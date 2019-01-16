Смольный нашел новых хозяев для остановок. «Медиа Простор» заплатит 90 млн рублей за право размещать рекламу на 504 павильонах

Торги на право установки и эксплуатации рекламных конструкций на 504 остановочных павильонах в Северной столице не состоялись. Как следует из сообщения, опубликованного на сайте Фонда имущества 16 января, на три лота общей стоимостью 89,8 млн рублей заявился всего один претендент, компания ООО «Медиа Простор».

«В соответствии с аукционной документацией, подавший заявку претендент имеет право на заключение договоров по начальной стоимости», – отмечают в Фонде имущества. Соглашения будут заключены сроком на 10 лет.

Речь идёт об остановочных павильонах, которые не удалось разыграть на торгах в 2017 году: тогда на лот никто не заявился. Сейчас конструкции принадлежат компании «Вадио». Новые арендаторы смогут выкупить у нее конструкции или поставить свои собственные, ранее сообщал «Фонтанке» глава комитета по печати Сергей Серезлеев. По данным СПАРК, компания «Медиа Простор» создана в 2015 году, принадлежит Игорю Рыкову, владельцу компании «Дортекс», специализирующейся на строительстве автомобильных дорог и автомагистралей.