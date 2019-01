«Шкода» готовит новый кроссовер – самый маленький в линейке

Компания Skoda 16 января опубликовала на своём сайте фотографию, на которой изображен силуэт нового кроссовера марки, премьера которого должна состояться в марте на Женевском автосалоне.

Новинка станет «младшим братом» более крупных Kodiaq и Karoq и будет самым маленьким кроссовером в линейке. Как сказано в сопровождающем изображение и 17-секундный видеоролик пресс-релизе, новый кроссовер будет «лучшим в обоих мирах», то есть объединит преимущества внедорожника и компактного легкового автомобиля. От первого ему достанутся высокая посадка и увеличенный клиренс, а от второго – легкость и точность управления.

Тизер, как всегда, не дает существенной информации, по которой можно реально судить хотя бы о внешнем виде будущего автомобиля. Единственная характерная деталь – узкие светодиодные фары и ходовые огни. Также пока нет почти никаких данных о том, что «под капотом». Известно, что новинка базируется на той же самой фольксвагеновской платформе MQB, на которой построены и Kodiaq с Karoq.

BREAKING NEWS: #SKODA is going to present its brand-new crossover model at the #GenevaMotorShow. The #nextskoda benefits from the best of #SUV model range and the agility of a compact car. Stay tuned for more details. In the meantime, you can guess the name! #SKODAinGENEVA2019 pic.twitter.com/SPl9Xx9PHJ

— ŠKODA AUTO NEWS (@skodaautonews) 16 января 2019 г.