Украина вошла в список стран с самым высоким ростом числа долларовых миллионеров

Самая бедная страна Европы – Украина – попала в список государств, где количество богачей растет быстрее всего.

В течение ближайших пяти лет численность долларовых миллионеров наиболее быстро будет расти в странах Азии, в среднем на 7,6% ежегодно. Об этом 16 января пишет РБК со ссылкой на отчет международной консалтинговой компании Wealth-X.

К концу 2018 года в мире жили 22 млн 402 тыс. 510 человек, каждый из которых владеет состоянием от $1 млн до $30 млн (High Net Worth, HNW). Согласно прогнозу Wealth-X, лидером по увеличивающемуся количеству миллионеров стала Нигерия. В этой африканской стране ежегодный их прирост составит 16,3%, тогда как в Китае — только на 9,8%. Кроме того, в топ-10 вошли Египет, Бангладеш, Вьетнам, Польша, Кения, Индия, Филиппины и Украина.

«Топ-10 стран с наиболее быстро растущей численностью HNW представляет собой разношерстную группу. Появление некоторых небогатых стран, где численность HNW низка, ожидаемо, если учесть темпы роста [их экономик], но Польша и Кения — это сюрприз», — отмечается в отчете Wealth-X.

Две трети всех долларовых миллионеров мира, по данным Wealth-X, живет сейчас в Северной Америке и Европе. При этом три четверти обитают всего в десяти странах — в США, Китае, Японии, Германии, Великобритании, Франции, Канаде, Южной Корее, Австралии и Италии.