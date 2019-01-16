ГАТИ Петербурга начислила свежие штрафы за плохую уборку. Нарушения потянули ещё на 1,5 миллиона

Государственная административно-техническая инспекция Петербурга во вторник, 15 января, проверила, как ведется зимняя уборка на 223 объектах, а также начислила штрафы нарушителям. Их общая сумма составила 1,5 миллиона рублей.

Как сообщает 16 января пресс-служба ведомства, качество уборки снега и наледи проверили на 159 кровлях нежилых зданий, 7 территориях и 57 зонах производства работ. На 22 кровлях, 5 территориях и 8 зонах работ нашли нарушения. Особенно в ГАТИ выделяют здания на Ушаковской набережной, Петрозаводской, Ждановской, Шпалерной, Гагаринской, Малой Посадской и Варшавской улицах, улицах Демьяна Бедного, Хошимина и Красного Курсанта, а также Полюстровском, Скобелевском, Ленинском проспектах и проспектах Тореза и Космонавтов.

Административные штрафы заработали, например, ООО «Сити центр» и ПАО «Ростелеком» за плохую уборку крыш и фасадов на зданиях на Петроградской набережной и улице Бабушкина соответственно. «Лента» на Дальневосточном проспекте была оштрафована за неубранную территорию. В числе проштрафившихся оказались и другие организации, в том числе КОО «Ф2 Оперу Лимитед», «СТ Инвест», ООО «ТД Интерторг», ООО «Диамант Реновация» и ЗАО «Аист».

11 января за плохую уборку инспекция вынесла штрафов на 3 миллиона рублей. Сейчас нарушения, допущенные при уборке крыш и фасадов, по требованию ведомства устраняют ООО «Финансово-промышленная группа "РОССТРО"» на Лермонтовском проспекте, в ГБДОУ детский сад № 127 на Троицком проспекте, а также на доме 9 по улице Академика Павлова.