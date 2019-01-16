Бобслеист Зубков, лишенный золота Сочи-2014 за допинг, наказан снова. Теперь он может остаться еще и без работы

Бывший бобслеист Александр Зубков должен будет покинуть должность президента Федерации бобслея России из-за двухлетней дисквалификации, наложенной на него международной федерацией (IBSF). Как сообщили 16 января в пресс-службе IBSF, вплоть до окончания отстранения, а именно до 18 декабря 2020 года, Зубков не имеет права заниматься любым видом деятельности, связанным с бобслеем.

Столь суровое наказание Зубков понес за все то же нарушение антидопинговых правил на Олимпиаде-2014, из-за которого его лишили звания олимпийского чемпиона.

Вместе с Зубковым двухлетние дисквалификации получили еще три российских бобслеиста: Александр Касьянов, Ильвир Хузин и Алексей Пушкарев. Отмечается, что спортсмены имеют право оспорить это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS). В ближайшее время министр спорта РФ Павел Колобков планирует встретиться с Зубковым для обсуждения ситуации с его отстранением и невозможностью дальнейшего нахождения на посту президента федерации.

– Рассчитываю, что совместно мы сможем принять решение, которое будет отвечать интересам российского спорта и российских спортсменов, – цитирует ТАСС Колобкова.

Сам Зубков заявил, что еще не видел решения. Он также не собирается спешить с апелляцией, пока не ознакомится со всеми официальными документами.

Напомним, Международный олимпийский комитет в конце 2017 года в общей сложности лишил российскую сборную 4 золотых, 8 серебряных и одной бронзовой медали Олимпиады в Сочи. В их числе две золотые медали были на счету Зубкова. Позже Спортивный арбитражный суд (CAS) снял с него запрет на пожизненное отстранение от Олимпийских игр, но оставил в силе аннулированние результатов Сочи-2014.

Однако Зубкову удалось дважды добиться через суд официального признания себя олимпийским чемпионом исключительно на территории России. Свою настойчивость экс-спортсмен объяснил желанием получить средства, положенные ему по закону РФ как олимпийскому чемпиону. Судя по всему, речь идет о президентской стипендии для победителей Игр.