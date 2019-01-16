Служить бы рад. Почему элита не торопится в Петербург

Для массового возвращения профессиональных кадров Петербургу не хватает экономической привлекательности. Так мигранты ответили на призыв Беглова послужить родному городу.

бизнесмен Олег Тиньков//Дмитрий Азаров/коммерсантъ

«Пора возвращаться – и бизнесу, и экспертам, и управленцам, и творческому классу. Петербургу нужны преданные люди. Нужна команда единомышленников. Кто не за деньгами, не за карьерой приходит, а по призыву хочет послужить родному городу», – сказал Александр Беглов 14 января на совещании с членами правительства. Пресс-служба Смольного от себя добавила, что обращение градоначальника следует трактовать, как призыв «отдать долги родному городу». «Фонтанка» решила узнать, чего не хватает уехавшим, чтобы откликнуться на предложение Беглова.

Некоторые спикеры, в частности, выпускник Ленинградского инженерно-экономического института, глава госкорпорации «Роснано» Анатолий Чубайс, от комментариев предпочли воздержаться.

Анатолий Чубайс//Александр Николаев/Интерпресс

О предложении Беглова бывший замминистра транспорта Николай Асаул, осенью назначенный торговым представителем России в Беларуси, узнал от «Фонтанки». Чиновник признался, что не слишком внимательно следит за региональной повесткой. Асаул назвал вопросы корреспондента провокационными, попросил ссылку на цитату градоначальника и больше на связь не выходил.

Николай Асаул//Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"/Архив

Писатель-фантаст Ник Перумов переехал в США в 1998 году, когда денег стало не хватать даже на еду. Он готов вернуться, если ситуация с работой изменится. Отметив 25-летие творческой деятельности, писатель констатировал, что его профессия, несмотря на то, что книги все еще пользуются популярностью, кормить перестала. Еще мрачнее фантаст представляет себе перспективы своей супруги, которая в США возглавляет университетскую лабораторию. В Петербурге, по его мнению, наука по-прежнему влачит жалкое существование. Долги перед городом, считает фантаст, он отдал на совхозных полях в студенческие годы, в НИИ, куда попал по распределению, и налогами от продажи книг.

Ник Перумов//Елена Мулина/Интерпресс

Телеведущая и политик Ксения Собчак уехала после смерти моего отца. Оставаться в тот момент ей было тяжело, и выходом стал перевод в московский ВУЗ. Она бы с удовольствием возвратилась, если бы появилась реальная возможность сделать город лучше. «Но… все пути перекрыты: на выборах надежно стоит «муниципальный фильтр», через который пускают только «своих», свободная дискуссия о проблемах ограничена интернетом и клубами, медиа монополизированы. Я бы вернулась при условии возвращения свободы Петербургу: свободы слова, выбора, мнения, объединений и собраний», – считает Собчак. После снижения бюрократии и уровня коррупции призывы даже не потребуются, говорит журналист: и деньги, и люди сами придут в поисках лучшего места для жизни.

Ксения Собчак//Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"/Архив

Банкир Олег Тиньков, хоть и не родился в Ленинграде, все же мог задолжать городу за три года учебы в Горном институте. Но для вопросов «Фонтанки» он оказался недоступен — миллиардер сейчас в Антарктиде, и ее покорением будет занят до февраля. На Южном полюсе предприниматель отдал долги другому региону — родному для бизнесмена Кузбассу. 15 января Тиньков установил на полюсе флаг 300-летия Кемеровской области с надписью «Время быть первыми».

Олег Тиньков//Александр Николаев/Интерпресс

Глава департамента Минпромторга Денис Пак, более известный из-за стула в руках футболиста Кокорина, разговаривать лично отказался категорически. А учился и родился он в Северной столице, стало быть под понятие должника подпадает. Но чиновник заявил, что все вопросы — только через ведомственную пресс-службу. На замечание, что вопросы касаются не Пака-чиновника, а Пака-петербуржца, коротко ответил: «Нет».

Денис Пак//Станислав Залесов/Коммерсантъ

Писатель, знаток в сфере связей с общественностью и создатель моноспектакля «БезпринцЫпные чтения» Александр Цыпкин заметил, что все долги Петербургу он уже отдал — как раз собственным переездом. «Уехал случайно. Возвращаюсь раз в две недели. Все долги городу я вернул, уехав из него, я же только имя позорю», – сказал публицист. Скорее всего, Цыпкин вспомнил свое появление в 2016 году на церемонии награждения престижной ресторанной премии WHERETOEAT, куда его в резкой форме отказались пускать в джинсах. В «Астории» эксперт все же побывал, переодевшись в соседнем бутике в более подходящее случаю облачение.

Александр Цыпкин//Павел Каравашкин/Интерпресс

Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов рассказал, что смена места жительства была связана с работой. «Уехал, не уезжая: был направлен в верхнюю палату Федерального Собрания РФ от исполнительной власти Санкт-Петербурга. В то время губернатором СПб была В.И. Матвиенко», – пояснил он. А на вопрос, при каких обстоятельствах готов вернуться в Петербург, замминистра ответил: «В диалоге с высшей властью страны, с президентом и премьером, уроженцами и воспитанниками нашего города, ставить условия от имени себя любимого также считаю недопустимым. Разберутся». «Долги предъявляются. Будут предъявлены, сделаю все, чтобы отдать. Я просто люблю мой город», – прокомментировал свое представление о долгах городу Виктор Евтухов.

Виктор Евтухов//Сергей Николаев/"Фонтанка.ру"/Архив

День в день с заявлением Беглова стало известно, что в Cмольный возвращается экс-глава комфина Эдуард Батанов — предположительно, на позицию вице-губернатора. Последние годы он работал в правительстве Калининградской области. Однако выяснить в понедельник, чувствует ли Батанов себя в долгу перед Петербургом, не удалось. «Ничего не говорю, молчу, вообще не понимаю, о чем вы», - заявил чиновник, услышав имя «Фонтанка», и добавил для верности, что корреспондент ошибся номером. Отвечать на вопрос 16 января он также оказался не настроен.

Ирина Корбат,

«Фонтанка.ру»