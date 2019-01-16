Бронированные автомобили, снайперы, 5000 полицейских. Служба безопасности Сербии готовится к приезду Путина

Сербские спецслужбы обещают обеспечить полную безопасность российской делегации во время официального визита в Белград 17 января. В МИД РФ уверены, что Сербия сможет организовать визит высокого гостя на фоне сообщений местных СМИ о предотвращении якобы планировавшегося покушения на президента РФ.

«Путина будут охранять более 5 тысяч полицейских, а также 250 агентов сербской службы безопасности BIA. По всему маршруту будут находиться снайперы, следящие за возможными угрозами российскому государственному деятелю», – сообщает 16 января издание Informer.

Полиция также обратилась к жителям домов, которые расположены на пути движения кортежа Владимира Путина, попросив их завтра закрыть окна и не выходить на балконы. На данный момент известно, что сербский президент Александр Вучич встретит российского лидера в аэропорту, откуда они направятся к мемориалу освободителям Белграда, чтобы возложить венки к памятнику солдатам Красной армии.

Из соображений безопасности в распоряжении Путина во время сербского визита будут две бронированные машины.

Ранее таблоиды со ссылкой на источники среди силовиков Сербии сообщили, что в городе Нови-Пазар был задержан 21-летний Армин Алибашич, якобы планировавший нападение на российского президента. По данным журналистов, молодого человека остановили для проверки 13 января, обнаружив у него нож и винтовку. В ходе обыска в доме задержанного нашли целую лабораторию со взрывчатыми веществами, а также агитматериалы и флаг запрещенной в России террористической организации ИГ. В службе безопасности Сербии чуть позже подтвердили задержание молодого человека, однако заверили, что оно не имеет отношения к визиту иностранного гостя.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков в комментарии ТАСС рассказал, что о якобы планировавшемся покушении узнал из СМИ. «Сербская сторона нас заверяет, что она принимает все меры по обеспечению безопасности визита, соответствующие сербские службы находятся в плотном контакте с нашими соответствующими ведомствами. Я уверен, что безопасность нашей делегации будет обеспечена и никаких срывов не будет», – отметил Ушаков.