Скрещивание волков с собаками обернулось для жительницы Финляндии уголовным делом. Звери, возможно, были из России

Финская полиция провела обыски у хозяйки более 60 собак и нашла трёх волков. Они были замучены до такого состояния, что их пришлось усыпить. Об этом сообщили 16 января в полиции Хельсинки.

Наводку о том, что жительница Канта-Хяме держит волков, власти Финляндии получили в январе 2019 года. После этого обыски провели в трёх локациях. В её доме нашли более 60 собак разных пород, часть из них представляли собой помесь собаки и волка. По словам следователя полицейского департамента Хельсинки Анне Хиетала, женщина годами разводила собак и содержала их в неприемлемых условиях.

Следствие полагает, что волков она поймала в дикой природе или привезла из России, чтобы скрещивать с собаками. Диких животных нашли в сауне, куда по просьбе подозреваемой их спрятали её знакомые. В момент обнаружения у волков не было ни воды, ни еды. Звери испытывали стресс и выглядели болезненно. Всех троих из-за плохого состояния усыпили.

Заводчица и её знакомые подозреваются в преступлении против животных и нарушении закона об охране природы. В полиции добавили, что также есть основания видеть в их деяниях и экономическое преступление, если волки были незаконно ввезены в страну.