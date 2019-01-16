«Трансперенси Интернешнл» проверил декларации муниципалов Петербурга и нашел 121 нарушение

«Трансперенси Интернешнл — Россия» в Петербурге рассказал о результатах двухлетней проверки деклараций о доходах и имуществе депутатов и муниципальных служащих. В списке самых богатых герои материалов «Фонтанки» и предполагаемая родственница президента страны.

Как сообщает организация 16 января, она проверила 111 муниципальных порталов и не обнаружила деклараций на сайте округа "Ржевка". Еще шесть округов не разместили сведения частично.

Из 28 депутатов, чьих деклараций найти не удалось, пятеро остались без полномочий еще до начала декларационной кампании, 10 все-таки разместили документы после обращения в контролирующие органы, а восемь депутатов были лишены полномочий или сдали мандаты после представления прокуратуры по результатам обращения «Трансперенси Интернешнл — Россия».

Проверялись также главы администраций муниципалитетов и руководители подведомственных им организаций. Два округа до сих пор не опубликовали часть данных. «Округ "Петровский" не разместил сведения о доходах и имуществе директора МБУ «Округ Петровский» Натальи Волченковой, а округ "Балканский" не разместил декларации директоров двух подведомственных организаций даже после представления прокуратуры: Николая Черепанова из МАУЗ «Наркологический реабилитационный центр» и Юрия Маркова, директора МАУЗ «Центр медицинской профилактики», уточняет организация.

При этом в декларациях о доходах и имуществе 121 должностного лица и членов их семей организация нашла недостоверные сведения (отсутствие информации о недвижимости, находящейся в собственности или пользовании). По данным общественной организации, в настоящий момент администрацией принято решение о проведении дополнительной проверки деклараций в отношении шести муниципальных депутатов.

При этом «Трансперенси Интернешнл» составил рейтинг самых богатых муниципальных депутатов города. Первое место уверенно занимает Сергей Сечин из округа №15, задекларировавший наибольшее количество недвижимости и доход в 224 млн рублей. На второй строчке, пусть и далеко позади, находится Сергей Федоров, депутат муниципального округа "Петергоф" и основатель «Ассоциации промышленников и предпринимателей»; его доход — 57 млн рублей. С 33 млн рублей в тройку также попал Никита Коверкин, депутат МО «Гражданка» и герой публикаций «Фонтанки», связанных с распределением праздничного бюджета между депутатами-бизнесменами. На 4-м месте персонаж тех же статей Александр Большаков с 23 млн. Замыкает пятерку Вера Подгузова, в прошлом Путина, которую называют двоюродной племянницей президента.